Klondike dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yaptı

Bu yıl 20-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Sundance Film Festivali'nde Klondike filminin online galası gerçekleşti. Uluslararası ana yarışmasına yalnızca 10 filmin kabul edildiği Sundance Film Festivali’ne Ukrayna/Kyiv'deki bir sinema salonundan eş zamanlı olarak katılan film ekibi, gösterim sonrası Amerikalı sinemaseverlerle soru cevap bölümüne de katıldı.



SİNEMA ELEŞTİRMENLERİNDEN ÖVGÜ



Ukrayna Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı Klondike, Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirdiği dünya prömiyeri sonrası yabancı basın ve sinema eleştirmenlerinden büyük övgü aldı.



Ukrayna - Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesine odaklanan film, sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014’de Ukrayna’da düşürülmesi olayını da beyaz perdeye taşıyor.



AVRUPA PRÖMİYERİ BERLİN'DE OLACAK



Çekimlerinin Ukrayna’da Ukraynalı, Türk, Çek, Boşnak ve Gürcü ekipler tarafından gerçekleştirilen film Avrupa prömiyerini ise ekibin katılımıyla 10-20 Şubat'ta gerçekleşecek olan 72. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin “Panorama Bölümü”nde yapacak.