Knives Out'un devam filmi geliyor

Rian Johnson’nun yazıp yönettiği, başrollerini Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell ve Christopher Plummer'un paylaştığı Amerikan polisiye-komedi filmi Knives Out'un (Bıçaklar Çekildi) devam filmine onay geldi.

FELTHEIMER AÇIKLADI



Deadline'ın haberine göre; devam filmi hazırlıklarının başlandığını duyuran Rian Johnson'ın ardından Lionsgate'in patronu Jon Feltheimer da katıldığı bir etkinlikte En iyi orjinal senaryo dalında Oscar'a aday gösterilen filmin devamını onay verdiğini söyledi.

294 MİLYON DOLAR HASILAT



Dünya genelinde 294 milyon 787 bin dolar gişe hasılatı elde eden filmin devamında Daniel Craig’in canlandırdığı Dedektif Benoit Blanc karakterinin yeni maceralarının anlatılması bekleniyor.

Knives Out, Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri'nde 3 dalda adaylık çıkardı

KNIVES OUT'UN KONUSU



Knives Out, ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesini konu ediyor.

Ünlü bir suç romanı yazarı olan Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc, gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc, tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Dedektif, araştırmasını ilerlettikçe, saklı kalan birçok gerçek ortaya çıkar.