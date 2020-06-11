Kobe Bryant'a 2020 Emmy Governors Ödülü verilecek

Ocak ayında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant, Amerikan Televizyon Akademisi tarafından ödülle onulandırılacak.



13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte geçirdiği kaza sonucu 42 yaşında hayata veda eden ünlü sporcu, başarılara imza attığı basketbol sahasının dışındaki 'hayırseverlik, topluma katkı ve ilham verici' özelliklerinden dolayı 2020 Los Angeles Emmy Governors Ödülü’ne layık görüldü.



Kobe Bryant, helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetti.

Emmy Ödülleri’ni belirleyen Televizyon Akademisi, yaptığı açıklamada, “Ödül, sanat, bilim veya televizyon yönetiminde olağanüstü, yenilikçi ve vizyoner bir başarıya ulaşan, Los Angeles bölgesine önemli katkılar sağlayan bir kişiye, şirkete veya organizasyona veriliyor” diyerek bu yıl Kobe Bryant’ın ödülle onurlandırılacağını duyurdu.



2020 Los Angeles Emmy Ödülleri 18 Haziran’da takdim edilecek.