Kobe Bryant'ın ikinci kitabı çıktı

İki ay önce helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant’ın yeni romanı The Wizenard Series: Season One okuyucuyla buluştu.



41 yaşında hayatını kaybeden Bryant, yazar Wesley King ile bir araya gelerek hayata bakış açısını ortaya koyan bir kitap serisine başlamıştı. Serinin ikincisi olarak çıkan yeni kitapta hikaye kaldığı yerden devam ediyor ve okuyucu Bryant’ın yıllarca birlikte basketbol oynadığı Reggie Miller ile hikayesiyle ve aynı zamanda gizemli koçu Rolabi Wizenard ile tanışıyor.



Yeni kitabın çıkış haberini yıldız basketbolcunun eşi Vanessa Bryant sosyal medyadan duyurdu.





PAULO COELHO İLE KİTAP YAZACAKTI

Öte yandan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Kobe Bryant ile birlikte bir kitap yazmayı planladıklarını ancak Bryant’ın ölümüyle “Bu kitap sebebini kaybetti” diyerek taslağı sileceğini açıklamıştı. Coelho’ya sosyal medyadan “Lütfen silme” çağrısı yapılmıştı.



Kobe Bryant, 26 Ocak’taki helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraberindeki yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Kobe ve Gianna Bryant için 24 Şubat’ta Los Angeles’taki Staples Center’da ünlü isimlerin de katıldığı görkemli bir anma töreni düzenlenmişti.



2016 yılında basketbola veda eden Kobe Bryant 20 sezon formasını giydiği Los Angels Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşarken 18 kez all star kadrosunda yer aldı.