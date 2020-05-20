Kocaeli'nde Arabalı Sinema etkinliği başlıyor

İzmir ve Nevşehir'den sonra Kocaeli'nde de Arabalı Sinema etkinliği başlıyor.

20.05.2020 - 12:51

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Dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla, Türkiye'de ise 151 bin kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle uygulanan karantina günleri, yeni sosyalleşme yöntemlerinin hayata geçirilmesine neden oldu. İzmir ve Nevşehir'deki Arabalı Sinema etkinliklerinin ilgi görmesinden sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Şehirde vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için Arabalı Sinema etkinliğini başlatılıyor.

İLK FİLM 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE 

İlki 7. Koğuştaki Mucize filmi ile başlayacak olan etkinlik saat 22.00’da İzmit’te bulunan Büyükşehir Fuar Merkezi otoparkında gerçekleştirilecek.

FARKLI İLÇELERDE DÜZENLENECEK

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla etkinliğin duyurusunu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Arabada Sinema etkinliklerine 7. Koğuştaki Mucize filmi ile başlayacaklarını belirtti. Başkan Büyükakın etkinliklerin Gebze, Körfez, Kartepe, Gölcük ve Kandıra ilçelerinde de düzenleneceğini ifade etti.

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