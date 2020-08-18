Kocan kadar konuş filminin konusu ne? Kocan kadar konuş filminin oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş filmi ilk olarak 2016 yılında izleyici ile buluştu. Kitaptan uyarlanan ve oldukça beğenilerek seyredilen filmin ikinci filmi Kocan Kadar Konuş Diriliş bu akşam Star Tv ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için 20.00 ve 22.15’te yayınlanacak.



KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Filmde, baş karakter olan Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıkları ve evde kalmamak için verdikleri mücadele anlatılıyor. 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısımını birlikte gerçimeyi hedeflediği gerçek aşkını arayışını anlatırken annesi, anneannesi ve akranı olan diğer kadınlar Efsun'a evlilik yoluna giderken taktikleriyle, yardım etmeye başlarlar.

Kocan Kadar Konuş serisinin ikinci ve son filmi olan Kocan Kadar Konuş Dirilişte ise evlenmeye karar vermiş Efsun ve Sinan'ın eğlenceli düğün hazırlıkları ve evliliğe giden yolda ailelerinin istekleriyle başa nasıl çıktıkları anlatılıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Ezgi Mola - Efsun

- Murat Yıldırım - Sinan

- Nevra Serezli - Peyker

- Gülenay Kalkan - Gönül

- İsmail İncekara - Oktay

- Ebru Cündübeyoğlu - Nur