Koktebel Caz Festivali online müzik maratonu düzenleyecek

Uluslararası Caz Günü’nde (30 Nisan) Kırım’daki Koktebel Caz Festivali, Rus hastaneleri, doktorları, sağlık personeli ve görevlilerini destek vermek için ‘Doctor Jazz Party’ (Doktor Caz Partisi) isimli online bir müzik maratonu düzenleyecek. Etkinlikte elde edilen gelir sağlık çalışanlarına gidecek.

28.04.2020 - 12:25

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Dünyaca ünlü Koktebel Caz Festivali, 30 Nisan’da başlayacak online müzik maratonlarıyla sağlık çalışanlarına destek verecek.

Müzik maratonu kapsamında 16:00’da başlayıp sahnelerden ev stüdyolarına kadar farklı yerlerdeki görüntüler bir araya toplanacak. Etkinlikte Rusya ve dünyanın birçok yerinden caz müzisyenleri yer alacak.

Müzisyenlerin performanslarıyla birlikte sağlık kuruluşlarındaki doktorların görüntülü mesajları yayınlanacak. Tüm gelir, koronavirüsle mücadelede görev alan doktorlara gidecek.

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