Koktebel Caz Festivali online müzik maratonu düzenleyecek

Dünyaca ünlü Koktebel Caz Festivali, 30 Nisan’da başlayacak online müzik maratonlarıyla sağlık çalışanlarına destek verecek.



Müzik maratonu kapsamında 16:00’da başlayıp sahnelerden ev stüdyolarına kadar farklı yerlerdeki görüntüler bir araya toplanacak. Etkinlikte Rusya ve dünyanın birçok yerinden caz müzisyenleri yer alacak.



Müzisyenlerin performanslarıyla birlikte sağlık kuruluşlarındaki doktorların görüntülü mesajları yayınlanacak. Tüm gelir, koronavirüsle mücadelede görev alan doktorlara gidecek.