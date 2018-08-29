2017 Ekim ayında Türkiye'yi yepyeni bir festival anlayışıyla tanıştıran ilk kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival, Mayıs ayında İzmir'de düzenlediği etkinliğin ardından 1 Eylül 2018'de bir kez daha KüçükÇiftlik Park'ta kokteyl kültürünün her seviyeden meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.



İstanbul’un usta kokteyl duraklarının imza lezzetleri, ödüllü miksolojist ve gurmelerin eğitici ve eğlenceli atölyeleri, lokal sahnenin güncel isimlerinin renkli performansları ve bağımsız butiklerin özenli tasarımları ile Istanbul Cocktail Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.



İstanbul Cocktail Festival öncesinde İstanbul Cocktail Week kapsamında gerçekleşecek çalışmalar kapsamında, şehrin en usta kokteyl duraklarında kokteyl atölyeleri ve müzik buluşuyor.

Hey Douglas (Live), Yüzyüzeyken Konuşuruz, Santi & Tuğçe, Jabbar, Light in Babylon, Turkish Edits, Soul Revue festivalde yer alacak müzik gruplarından bazıları.