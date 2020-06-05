Kolpaçino 4 geliyor

Önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen komedyen Şafak Sezer, senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Kolpaçino serisi ile ilgili müjde verdi.



49 yaşındaki komedyen "Şafak Bey, 'Kolpaçino 4' çekilecek mi?" sorularına şöyle yanıt verdi: "Yaklaşık iki aydır konuşuyoruz. Senaryoyu yazmaya başlayacağız. Başka oyuncular da olacak. Güzel bir şey çıkaracağız"



NE KADAR İZLENDİLER?



Kolpaçino: 457.687 seyirci

Kolpaçino: Bomba: 736.320 seyirci

Kolpaçino 3.Devre: 1.412.639 seyirci