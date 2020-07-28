Komana Antik Kenti'nde Bizans dönemine ait 'kilise' için kazı çalışmaları sürüyor

Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmaları başladı.



Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, bu sene de Hamamtepe bölgesinde kazı çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



Çalışmaların 5 hafta süreceğini belirten Erciyas, "Bizans dönemine tarihlenen kilisenin tamamen ortaya çıkarılması için çalışacağız. Hamamtepe'de yaşamın milattan önce 5 bin yılına kadar gittiğini gördük" dedi.



Bu yıl kazı çalışmalarına yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini alarak az sayıda personelle başladıklarına işaret eden Erciyas, "Bu sene kazı çalışmalarını 20 kişilik bir ekiple sürdüreceğiz. Bunlardan 12 kişi işçi olarak çalışıyor. Diğerleri arkeolog, sanat tarihçisi arkadaşlarımız ve uzmanlarımız" diye konuştu.



KOMANA PONTİKA ANTİK KENTİ'NİN ÖZELLİĞİ

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.



ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz bölgesinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu. Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.