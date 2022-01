Komedyen Louie Anderson kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Komedyen Louie Anderson, lenfoma tedavisi için hastaneye kaldırıldığı Las Vegas'ta hayatını kaybetti.

BASKETS İLE TANINDI



Anderson, bir komedi dizisinde yardımcı oyuncu rolünde üç Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi ve 2016'da FX dizisindeki Christine Baskets rolüyle ödülü kazandı.

KENDİ ÇOCUKLUĞUNU ANLATTI



Louie Anderson, 1997 ve 1998'de Fox'ta, Türkiye'de de Fox Kids ve Jetix'te yayınlanan ve kendi çocukluğunu anlattığı Life with Louie adlı çizgi film programıyla ününü Türkiye'de de duyurdu. Anderson bu diziyle iki Daytime Emmy kazandı.



Louie Anderson 24 Mart 1953 yılında Las Vegas'ta doğdu. 1999-2002 yılları arasında Family Feud programının sunuculuğunu yaptı. Louie Anderson Minnesota'da doğdu. On bir kişilik bir ailenin dokuzuncu çocuğudur. Çocukluğu Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde geçmiştir. 1985 yılında lise aşkıyla evlenmiş, fakat evlilik sadece 4 hafta sürmüştür.

BİRÇOK KİTAP YAZDI



Anderson, özgüven sorunlarıyla mücadele eden insanlar için Hoşçakal Jumbo ... Merhaba Zalim Dünya da dahil olmak üzere, birçok kitap yazdı.





Filmografisi



1984 : Mike Douglas Presents - Misafir Komedyen

1986 : Ratboy - Ömer Morrison

1986 : Quicksilver – Tiny

1986 : Remington Steele – Bingham ‘Bing’ Perret (1 Bölüm)

1987 : Bedtime Story – Stu

1987 : Trying Times - Stu (1 bölüm)

1988 : The Wrong Guys – Louie Anderson

1988 : Coming to America – Maurice

1992 : Bébé Kids (ses) - Güvenlik Görevlisi 1.

1994 : Tears of Joy – Dr. Andy Lewinson

1995 : Life with Louie (Çizgi Dizi/Animasyon) : Louie Anderson / Andy Anderson

1995 : The Tonight Show with Jay Leno – Komedyen (1 Bölüm)

1995 : Jay Leno Tonight Show - Komedyen (1 bölüm)

1996 : The Louie Show – Louie Lundgren

1997 : Chicago Hope - Louie Lickman (1 bölüm)

1999 : Touched by an Angel – Uncle Dudley (1 Bölüm)

1999 : Then Sings My Soul – Uncle Dudley

1999 : Family Feud – Sunucu

2000 : Ally McBeal (1 bölüm)

2001 : Kayus Ex Machina - Evsiz Kişi

2001 : Nash Bridges - Richard Reynolds (1 bölüm)

2002 : Tow Truck Driver - Amca Manny

2005 : Half & Half - Louie (1 bölüm)

2005 : The Big Credit Card Check – Louie

2007 : Cook-Off – Mayor Doug Halverson

2006 : White Collarless (Seslendirme)

2011 : The Fives - Ulysses Hamilton

2013 : Splash - Yarışma Programı

2014 : Forgiven This Gun4hire - Büyük Sam

Kaderimin Oyunu 6. yeni bölüm fragmanı