Konsere gitmek mutlu ediyor mu?

Daily Mail’da yer alan bir habere göre geçen günlerde Goldsmiths Londra Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, müzikle ve iyi hissetme ilişkisiyle ilgili dikkat çeken veriler sundu. Araştırmacılar 20 dakika yoga yapmanın kişinin modunu yalnızca yüzde 10 oranında artırırken 20 dakika müzik dinlemenin bu modu yüzde 21 oranında artırdığını kanıtladı. Bu artış oranı köpeğiyle yürüyüşe çıkanlarda ise yalnızca yüzde yedi.



YAŞAM SÜRESİNİ ARTIRIYOR



Bu çalışma için araştırmacılar, katılımcıların zihinsel kabiliyetlerini ve davranışsal özelliklerini ölçebilecekleri bir çeşit psikolojik testler kullandılar. Araştırmaya katılan 60 kişi, 40 soruluk testi çözdükten sonra gruplara ayrılarak sırasıyla Paloma Faith konserine gitti, yoga derslerine katıldı ve köpeklerini gezdirdi. Bu etkinliklerin sonrasında yapılan testle ise katılımcıların stres ve mutluluk değerleri tekrar ölçüldü. Bu kişilerden Paloma Faith konserine gidenlerde ise yüzde 21’e kadar çıktı.



Bu araştırma, müzik ve iyi hissetmek arasındaki bağlantıyı değerlendiren ilk test olmamakla beraber, ikisinin bağlantısını hatırlatan bilimsel bir araştırma olma niteliği taşıyor. Daha önce bu bağlantıyı kanıtlayan araştırmalar arasında ise 2011’de Nature Neuroscience tarafından yürütülen, müziğin vücuttaki dopamin hormonu seviyesini yüzde dokuz oranında arttırdığının kanıtlandığı bir araştırma daha var. 2011’de yürütülen başka bir araştırmada ise iyi hisseden ve modu yüksek olarak tabir edilen insanların gelecek beş yıl içinde ölme ihtimalinin yüzde 35 oranında azaldığı kanıtlanmıştı.



Daha önce yapılan çalışmalarda müziğin insan beynindeki mutluluk hormonlarının salımını artırıp yaşam süresini uzattığı kanıtlanmıştı.