Uygarlık tarihiyle ilgili eserleri ve çevirileriyle tanınan Fikret Nesip Üçcan, tarihi romanı Konstantin‘in Yüzüğü ile okurlarını tarih içinde bir geziye çıkarıyor.

Uluslararası siyasete ilişkin yaşanmışlıklar

Fikret Nesip Üçcan emekli bir Dışişleri Meslek memuru. DPT’de eğitim, kültür, bilim yatırımlarını yönetti, Kültür Bakanlığı ve Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Duru ve akıcı bir Türkçe ile anlattığı hikâyede, bürokrasiye ve uluslararası siyasete ilişkin yaşanmışlıklar ve tecrübeler satır aralarında göze çarpıyor.

Hikâyesini sağlam bir siyasî tarih bilgisi temeli üzerine kültür mirasının değerlerini de katarak kurgulaması, Türkiye’ye hizmeti geçmiş bazı Avrupalıları da hikâyeye katarak farkındalık sağlamaya çalışması, eseri romancılıkta ender rastlanan örneklerden biri haline getiriyor.

565 yıllık zaman aralığında bir yüzük



Fikret Nesip Üçcan‘ın sürükleyici romanında tüm soruların kilit taşı bir yüzük. Türk televizyonculuk tarihinin duayen ismi Sedat Örsel, Konstantin‘in Yüzüğü romanı hakkında şunları kaydediyor: “Fikret Nesip Üçcan, çift başlı kartal arması oyulmuş, arkasına imperator romanum ibaresi kazınmış yakut taşlı yüzüğün peşinden uzun ve heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor okuyucuyu. Zamanlar ve mekanlar arasında baş döndüren bir yolculuk. Emek sinemasının yıkılmasıyla İstanbul surlarını yıkan devasa top Şahin‘in ne ilgisi olabilir? 19’uncu yüzyıl İstanbul’unun itfaiye teşkilatıyla günümüz Topkapı Sarayı Müzesinin kilit altındaki depoları arasında ne gibi bir bağlantı olabilir? Bizans’ın son imparatoru Konstantin’in alameti olan o yüzüğün lanetli midir? Bunca yıldır bunca insanı telef eden bu yüzük bunca yıl nerededir? Koca Fatih’e Bizans surlarını yıkacak toplar döken Urban Usta’ya ne oldu? Katolik Dominiken tarikatına bağlı “Mesih’in Gölgeleri” cemaati neyin peşinde? Ve daha birçok soru. Dokumacı mekiği gibi günümüzle 1453 arasında gidip geliyor Üçcan. 565 yıllık bir zaman aralığında adeta kolan vuruyor. Başarılı bir paralel kurguyla işlenmiş romanı okurken film seyreder gibi oluyorum.“



Fikret Nesip Üçcan kimdir?



1943 İstanbul doğumlu olan Fikret Nesip Üçcan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1964 yılında mezun oldu, 1992 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler bölümünden lisansüstü derecesini aldı. 1964 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayarak çeşitli büyükelçiliklerde başkatiplik ve müsteşarlık görevinde bulundu. Devlet Bakanı Danışmanı olarak görev aldı, DPT Sosyal Planlama Başkanı, 1994-1998 yıllarında Strazburg Başkonsolosu, ardından Dışişleri Bakanlığı Müşaviri oldu. 1999 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşar yardımcısı olarak atandı, 2000-2002 yılları arasında Kültür Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulundu, 19 Kasım 2002'de Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı. 2008 yılında yaş haddinden emekli olan Üçcan, 2008–2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü‘nde ders verdi. Üçcan, halen Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi, TOSYÖV Mütevelli Heyeti üyesi, Türkiye Bilişim Derneği üyesi ve Pierre Loti Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. Üçcan‘ın telif eserleri; Önce İnsan (1992), Kültür Mirasımız (Şekerbank-2001), Pierre Loti: Türkiye için Mektuplar I ve II (Yayına Hazırlayan Kültür Bakanlığı-2000, 2001), Anadolu Uygarlığının Hikâyesi 1 (Sesli Kitap-Editör/Yazar-2012), Anadolu’da Medeniyetin Hikâyesi (Editör/Yazar, Şekerbank-2015), Konstantin’in Yüzüğü (Roman-Kurgu Kültür Merkezi Yayınları-2018), çevirileri; Gelecek İçin Yönetim (T. İş Bankası Yayınları-1993), Yirmi Birinci Yüzyıla Hazırlanırken (T. İş Bankası Yayınları-1995), Kaos (TÜBİTAK yayınları-1996).