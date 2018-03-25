Ağustos 2015’te çıkardığı ‘Aşk İle’ isimli ilk albümünün ardından büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir kitleye ulaşan Koray Avcı, Ocak 2016'da 'Hoş Geldin' teklisini yayınladı. Temmuz 2016'da yayınladığı "Sonra Dersin Ki" albümüyle, geçtiğimiz iki yıl boyunca aralıksız olarak müzik listelerinin üst sıralarında yer almıştı.



34 yaşındaki Avcı'nın merakla beklenen üçüncü solo albümü "Senin İçin Değer" 23 Mart Cuma günü DokuzSekiz Müzik yapımcılığında satışa çıkacak. 15 şarkıdan oluşan albümde Avcı'nın bir de şiir kaydı yer alıyor. Albümde, Selda Bağcan, Arif Sağ, Onur Akın, Buray, Reşit Gözdamla, Nesimi Çimen gibi Türk müziğinin önemli isimlerinin eserlerini yorumladı.



Düzenlemeleri ise son yılların en başarılı işlerine imza atan Alper Atakan, Can Güngör, Engin Arslan, Göksun Çavdar, Mertali İçelli ve Tarık Ceran yaptı. Koray Avcı, yeni albümünün ilk konserini 1 Nisan Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirecek.