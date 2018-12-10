Koreograf Sagi Gross, Aralık ayında Goethe-Institut İstanbul, Hollanda Konsolosluğu ve İsrail Konsolosluğu’nun desteği ile Akbank Sabat'ta 5 günlük dans atölyesi düzenleyecek.



Sagi Gross’un atölye çalışmasında katılımcılar hareket eden bedenler yerine ‘kelimelerin fiziksel dışavurumu’nu üretmek üzere rol alacaklar. Her an’ı ve her hareketi anlamı bağlamında araştırarak yaratacak atölye katılımcıları, ‘Burada ve şimdi’ nin fiziksel koşullarını, varoluşunu şimdiki zaman kavramı ile çözümlemeye çalışacaklar.



Teknik ders Çağdaş Bale Dersi ve Sagi Gross’un koreografik yöntemi Fiziksel Senaryo Atölyesi’ne ek olarak çalışma, 21 Aralık’ta yapılacak Atölye Gösterim Sunumu ile son bulacak.