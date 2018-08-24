Kült korku filmi Suspiria’nın yeniden çevriminden ilk uzun fragmanı yayınlandı. 1977 yapımı filmin yeni uyarlaması, prömiyerini önümüzdeki hafta Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirecek.



Grinin Elli Tonu serisiyle yıldızı parlayan Dakota Johnson’ın başrolde yer aldığı filmde Oscar’lı oyuncu Tilda Swinton’ın yanı sıra Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Jessica Harper, Angela Winkler ve Sylvie Testud gibi isimler de rol alıyor.

Luca Guadagnino’nun yönettiği filmin konusu şöyle:



SUSPIRIA'NIN FRAGMANI



Amerikalı bir genç kadın olan Susie Bannion, 1977 yılının Berlin'inde dünyaca ünlü bir dans okulu Markos Tanz Company'e kabul edilmiştir. Tam da Susie'nin okula varışıyla birlikte, bu prestijli okulun başka bir öğrencisi olan Patricia gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Okulun devrimci sanat yönetmeni olan Madame Blanc, okulun ününü kazanmasını sağlayan eğitmendir. Onun rehberliğinde Susie balede olağanüstü bir ilerleme kaydederken, Sara isimli bir kızla da arkadaş olur. Zaman içerisinde iki genç kadın ve yas tutan bir psikoterapist bu prestijli okulun ve yöneticilerinin karanlık bir sırrı sakladıklarından şüphelenmeye başlarlar...



Suspiria, Türkiye’de 9 Kasım’da vizyona giriyor.