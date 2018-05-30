Bolu'da, 16 Türk devletinin kültürel mirasını yansıtacak Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı'nın inşası devam ediyor. Kaidesiyle 70 metre yüksekliğe ulaşan ve Kazakistan'dan tırlarla taşınacak Köroğlu heykelinin, festivalden önce yerini alması planlanıyor.



Yapımına 2016 yılında başlanan ve Türk dünyasının ortak değerlerini Bolu'da yaşatacak parkın inşası devam ediyor. Alpağut Mahallesi'nde, Anadolu Otoyolu ve kentin her noktasından görülebilen tepe üzerine yapılan parkın müze ve kaide yüksekliği 30 metreye yükseldi.



Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarına ait alanların bulunacağı parka konulması planlanan ve Kazak mimar Yedil Tussibbekov ile heykeltıraş Murat Mansurov tarafından yapılan heykelde son aşamaya gelindi.



Başkent Astana'da 2 ay içerisinde tamamlanacak heykel, 17 tır ile 5 gün sürecek yolculuğun ardından kente getirilecek. 40 ton ağırlığında ve 30 metre yükseklikteki heykelin, bu yıl düzenlenecek Uluslararası Köroğlu Festivali'nden önce yerine konulması planlanıyor.



TÜRK DÜNYASININ MÜŞTEREK PARKI



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, parkların şehir halkıyla kentleri bütünleştiren yapılar olduğunu söyledi.



Parkın sadece Bolu halkının değil tüm Türk dünyasının parkı olacağını anlatan Yılmaz, "Burası uluslararası bir park. Türk dünyasının müşterek parkı. Köroğlu Parkı, 8 ülke ile 8 özerk cumhuriyetin tamamının temsil edildiği bir park" dedi.



Köroğlu Parkı'nın nasıl olacağını da kendilerine destek veren 16 Türk devleti ile belirlediklerini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:



"Projesini de birlikte planladık. İhalesini beraber yaptık. TÜRKSOY eşliğinde gerçekleştirdik. Köroğlu heykelini Kazakistanlı bir heykeltıraş yapıyor. Onun yanında burada tamamen kültürel büyüklerin heykelleri olacak. Türkiye’yi burada Yunus Emre temsil edecek. Diğer ülkeler de kendilerini kimin temsil edeceklerini belirleyecek."



"Bir Özbek’e, Kırgız’a, Azerbaycanlı'ya ve Türkmen’e, 'Köroğlu Parkı nerede?' diye sorulduğunda 'Bolu’da' diyebilecekleri bir park oluşturmaya çalışıyoruz" ifadesini kullanan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:



"Hem Türk Köroğlusu hem de Türk dünyasının değişik anlamlardaki Köroğluları ile ilgili ne kadar kitap yazıldıysa, ne kadar film çekildiyse, ne kadar araştırma yapıldıysa hepsi burada olacak. Bir araştırma merkezi olacak. Ve aynı zamanda Köroğlu’nu tanıtacak yer olacak. Burası, çocukların, gençlerin, büyüklerin gelip haz alabileceği, hem de Türk dünyasının en eski, şu an unutulan ne kadar sportif faaliyetleri varsa onların da yapılabileceği bir park olacak. Biz, burasının büyükelçiler, kültür bakanları, başbakanlar ve cumhurbaşkanlarının buluşacağı bir mekan olmasını istiyoruz."



HEYKEL 4 AY SONRA YERİNİ ALACAK



Yılmaz, Köroğlu heykelinde de son aşamaya gelindiğini belirterek, "Heykel 40 ton civarında. Tırlarla parça parça gelecek. Biz heykeli Kazakistan’da gördük. Toparlanıyor, 2 ay sonra heykel tamamlanacak. 3-4 ay sonra da yerine koymayı düşünüyoruz. Tabii, Köroğlu festivalinden önce yerine yerleşmiş olacak." dedi.



Parkta, her ülkeye kültürlerinin tanıtmaları amacıyla yer vereceklerini aktaran Yılmaz, ülkelere göre yer taksiminin TÜRKSOY tarafından yapılacağını da sözlerine ekledi.