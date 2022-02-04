Kral Akustik'te Mustafa İpekçioğlu'nun konuğu Ayhan Aydın

Kral Akustik Programı'nda, Mustafa İpekçioğlu’nun konuğu Ayhan Aydın oldu.

Haberler 04.02.2022 - 17:29

Kral Akustik'te Mustafa İpekçioğlu'nun konuğu Ayhan Aydın

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Kral Radyo frekansları (Kral Pop-Kral FM dinle)

Mehmet Erdem'den, Mustafa Ceceli'ye, Derya Bedavacı'dan, Ziynet Sali'ye kadar birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Kral Akustik programı,  sürpriz performansları dinleyenlerle buluşturmaya devam ediyor.

Youtube'de milyonlar izlenen performanslara imza atan Kral Akustik Programı'nda, Mustafa İpekçioğlu’nun konuğu Ayhan Aydın oldu.

Mustafa İpekçioğlu & Ayhan Aydın Kral YouTube kanalına özel Türk Halk Müziğinin sevilen eserleri, Salındı Bahçeye Girdi, Ne Feryad Edersin Divane Bülbül ve Gide Gide Bir Söğüde Dayandım’ı seslendirdiler.

Bu performanslar ve daha fazlası Kral Müzik Youtube Kanalında...

MUSTAFA İPEKÇİOĞLU VE AYHAN AYDIN'DAN 'SALINDI BAHÇEYE GİRDİ'

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