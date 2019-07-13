Radyotvmetre’den alınan Ulusal Radyolarda ve Yerel Radyolarda En Çok çalan şarkıların verileri, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar, D&R’larda en çok satılan albümler ve youtube’da en çok izlenen ilk 10 şarkının verileri puanlanarak oluşturulan Kral Liste Top 10 sıralaması ise şöyle;





KRAL LİSTE



1- ZİYNET SALİ – BANA DA SÖYLE

2- MERVE ÖZBEY – TEBRİKLER

3- FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK

4- DERYA ULUĞ – AH ZAMAN

5- HANDE ÜNSAL – NERDESİN ?

6- ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA ?

7- İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK

8- MERVE ÖZBEY – YARAMIZDA KALSIN

9- GÖKSEL – HİÇ YOK

10- UFUK BEYDEMİR – AY TENLİ KADIN

