Radyotvmetre’den alınan Ulusal Radyolarda ve Yerel Radyolarda En Çok çalan şarkıların verileri, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar, D&R’larda en çok satılan albümler ve youtube’da en çok izlenen ilk 10 şarkının verileri puanlanarak oluşturulan Kral Liste Top 10 sıralaması ise şöyle;
KRAL LİSTE
1- ZİYNET SALİ – BANA DA SÖYLE
2- MERVE ÖZBEY – TEBRİKLER
3- FERİDE HİLAL AKIN – YOK YOK
4- DERYA ULUĞ – AH ZAMAN
5- HANDE ÜNSAL – NERDESİN ?
6- ALEYNA TİLKİ – NASILSIN AŞKTA ?
7- İREM DERİCİ – ACEMİ BALIK
8- MERVE ÖZBEY – YARAMIZDA KALSIN
9- GÖKSEL – HİÇ YOK
10- UFUK BEYDEMİR – AY TENLİ KADIN