Kraliçe II. Elizabeth'in görülmemiş fotoğrafları

ITV kanalının The Queen Unseen isimli belgesel dizisi, Kraliçe II. Elizabeth'in hiç görülmemiş karelerini seyircilerle paylaşacak.



Program yaklaşırken yayınlanan fotoğraflardan birinde o dönem 25 yaşında olan Kraliçe, 1951'deki Kanada gezileri sırasında Prens Philip'le birlikte bir atlı kızaktayken görülüyor.



Başka bir fotoğrafta Kraliçe, 1953'ün Noel Günü'nde, Yeni Zelanda'daki resmi bir gezi sırasında bir film kamerası taşırken görülüyor.



Belgeselin ilk bölümü, 1 Nisan Perşembe günü Kraliçe'nin 95. doğum günü için yayınlanacak.



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