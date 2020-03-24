Kraliyet Operası, arşivini ücretsiz olarak erişime açtı

Londra’da bulunan Royal Opera House (Kraliyet Operası), corona salgını nedeniyle evde bulunanlar için arşivinde bulunan opera ve bale gösterilerinin kayıtlarını ücretsiz olarak erişime açtığını duyurdu.

24.03.2020 - 12:16

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Tüm dünyada etkisini gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu etkinlikler, festivaller ve konserler iptal ediliyor.

Tüm etkinliklerini iptal ederek kapılarını seyircisine kapatan Kraliyet Operası da bu süreçte evde bulunanlar için arşivini ücretsiz olarak erişime açtı.

Kraliyet Operası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Royal Opera House’da sahneleyeceğimiz prodüksiyonlar ve etkinlikler belirsiz bir süre ertelendiğinden dolayı dünyanın her tarafında bulunan seyirciler için ücretsiz olarak erişebilecekleri bir etkinlik programı oluşturduk. Her eve ve her cihaza opera.”

Kraliyet Operası’nın ücretsiz olarak erişime açtığı şu an için 14 gösteri var. Yeni gösteriler de ilerleyen günlerde programa eklenecek.

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