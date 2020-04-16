Kubilay 'QB' Tunçer ile Evde Sihir keyfi puhutv'de

Ödüllü illüzyonist Kubilay 'QB' Tunçer ile Evde Sihir’e davetlisiniz!



Kubilay Tunçer; evde vakit geçirdiğimiz günlerde, evdeki malzemelerle ailece eğlenmek için sihir sırlarını puhutv.com’da açıklıyor.



Her bölüm önce numaraları yaparak sizleri şaşırtacak hemen ardından da nasıl yapılacağını önemli ipuçları ile detaylıca öğretecek. Böylece evlerinde olan çocuklar aileleriyle birlikte Kubilay Tunçer Evde Sihir programıyla aynı numaraları yapmayı deneyecek ve öğrenecek.



Sizler de malzemeleri hazırlayın ve Kubilay ile birlikte sihirli bir deneyime hazır olun!



EVDE SİHİR'İN İLK 5 BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



KUBİLAY TUNÇER KİMDİR?



2009’da Merlin ödülünün sahibi olmuş ve dünyada yılın en iyi kabare sihirbazı seçilmiştir. 2017’de Uluslararası Belgrad Festivali’nde 1'incilik ödülü kazanmıştır.



Türkiye'de uzun soluklu turneler gerçekleştiren Tunçer, televizyon programlarının yanı sıra Devlet Tiyatrosu ve Opera’sında birçok prodüksiyonda görsel efekt danışmanlığı yapmıştır. İstanbul Magic Festival’in kurucusudur.



Sihirbazlığın yanında dramatik yazarlık ve oyunculuk alanında da eğitimler vermektedir. Televizyon, sinema ve tiyatroda Cardenio, Susam Sokağı gibi bir çok eserin senaristliğini üstlenen Kubilay Tunçer, Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmi başta olmak üzere 10'dan fazla filmde ve 20 civarında televizyon dizisinde çeşitli karakterler canlandırmıştır.



Kültür ve sanat alanındaki çalışmaları geniş bir yelpazade sürmektedir.



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