2020 yılında vizyona girecek olan Küçük Kadınlar filminde başrol değişikliği oldu. Daha önce filmde rol alacağı açıklanan La La Land filmiyle Oscar kazanan oyuncu Emma Stone, önümüzdeki aylarda The Favourite filminin tanıtım çalışmalarında yer alacağı için kadrodan çıktı. Aynı rol için Harry Potter ile Güzel ve Çirkin filmleriyle yıldızlaşan Emma Watson ile görüşmelere başlandı.

FİLMDE YILDIZLAR GEÇİDİ



Bol yıldızlı filmin oyuncu kadrosunda üç Oscar adaylığı bulunan Saoirse Ronan, toplam 21 kere Oscar’a aday gösterilen usta oyuncu Meryl Streep, Beni Adınla Çağır filmiyle Oscar adaylığı kazanan Timothee Chalamet, Lady Macbeth filmi ile yıldızı parlayan Florence Pugh, iki Oscar adayı oyuncu Laura Dern ve Eliza Scanlen yer alıyor.

Emma Stone, La La Land filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.

SENARYO VE YÖNETMENLİKTE ÖDÜLLÜ İSİM

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo Oscar’ına aday gösterilen Greta Gerwig üstleniyor.



Louisa May Alcott’un romanından beyaz perdeye uyarlanan Küçük Kadınlar, İç Savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

Emma Watson, 2017 yapımı Güzel ve Çirkin filmiyle büyük beğeni topladı.

FİLMİN KONUSU

Filmde Meg, Jo, Beth ve Amy birbirinden tamamen farklı karaktere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk dönmelerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde kardeşler türlü dertlerle boğuşur. Babaları Amerikan İç Savaşı'na katılan dört genç kız, anneleri ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu zorlu süreçte en büyük kazançları birbirlerinin yanında olmalarıdır. Her türlü zorluğu birlikte göğüsleyen kardeşler bu süreçte asıl mutluluğun sevgi olduğunu anlar.