KüçükÇiftlik Park’ta kapılar Duman’la açılıyor

KüçükÇiftlik Park pandemiden bu yana ilk kez kapılarını müzik için açıyor.

%100 Music Sunar: Park’ta Rock konser serisi, 9-10 Temmuz’da Duman ile başlıyor. Aylar sonra ilk İstanbul konserini vermeye hazırlanan Duman; sanat, eğlence ve müzik dolu etkinliklere hasret kalan İstanbullular için muhteşem bir sahne organizasyonu ile dönüyor.



Rock müziğin başarılı grubu sevilen parçalarıyla hayranlarıyla özlem giderecek. Konser öncesinde ise rock müzik camiasının sevilen ismi gazeteci&yazar Barış Akpolat DJ kabininde olacak.



PARK’TA ROCK KONSER TAKVİMİ



9 Temmuz Cuma - Duman

10 Temmuz Cumartesi - Duman

30 Temmuz Cuma - maNga

31 Temmuz Cumartesi - Pentagram

13 Ağustos Cuma - Gripin