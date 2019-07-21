Heavy metal bayrağını neredeyse 40 yıldır en tepelerde taşıyan efsane grup, Manowar KüçükÇiftlik Park’ı dolduran binlerce müzikseverin karşısına, bugüne kadarki en büyük sahne prodüksiyonuyla çıktı.

Vera Müzik ve Hammer Müzik organizasyonuyla gerçekleşen bu müthiş açık hava konseri, adını metal tarihinin zirvesine yazdıran Manowar'un ülkemizde verdiği son konser olması sebebiyle de ülkenin her yerinden şehre gelen izleyicinin coşkusu ile ve büyük ilgiyle karşılandı.

Manowar'un bu konserini özel kılan en önemli konuysa, grubun sadece en büyük hit’lerinden oluşacak bir setlist’le sahne alacak olmasıydı.



Konser sonrasında, Instagram hesaplarından Türkiye'deki fanlarına özel olarak teşekkür eden grup, 10 binden fazla izleyiciye 4 tırlık, 2000'den fazla parça malzeme ile görsel ve işitsel bir metal gece yaşattı.