'Kul' oyunu sanatseverlerle buluşuyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dolunay Soysert: Kiralanmış bedenler gibiyiz

TOY İstanbul ve ID İletişim’in ortak yapımcılığında sahnelenen 'Kul' oyununda, 12 farklı projede tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşan ve 2005 Afife Tiyatro Ödülleri’nde 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülü kazanan Dolunay Soysert rol alıyor.

'Hanımların Dikkatine' kitabıyla 2012 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü, 'Antabus' oyunuyla 2016 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü kazanan yazar Seray Şahiner’in kaleme aldığı 'Kul'un yönetmen koltuğunda Mert Öner oturuyor. Dekor ve kostüm tasarımını Özlem Karabay’ın, ışık tasarımını Ayşe Ayter’in yaptığı oyunun yönetmen yardımcılığını Abdullah Cersel, proje asistanlığını ise Yeşim Çelebi üstleniyor.



KONUSU



Mercan, geçimini apartman merdivenlerini silerek sürdürmektedir. 'Azıcık aşım, kaygısız başım' diyemez Mercan, zira ona göre dünyada başı kaygıdan kurtarmayan iki şey varsa; biri aşın azıcık olması, diğeri başın bir başına olmasıdır. Kimseye muhtaç olmamak için kendine muhtaç birilerine ihtiyaç duyar. Dünyanın geri kalanı Mercan’a, dönüp birine anlatmak için lazımdır.



Tek perdelik oyun, 4 Nisan 2018 Çarşamba akşamı saat 20.30’da gerçekleşecek prömiyerinin ardından 11, 18 ve 25 Nisan Çarşamba akşamları TOY İstanbul’da sahnelenecek.