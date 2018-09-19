Bakan Ersoy'un İstanbul'daki çalışma ofisinde Yılmaz ve Gökbakar yıllar sonra birlikte kameraların karşısına çıktı. Bir saat süren toplantıda, sinemacıların ve çözüm önerileri görüşüldü.



Ersoy, sinema sektörünün Türkiye açısından önemini vurguladı, Bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini belirtti.



Bakan Ersoy, ayrıca sadece sinema değil, kültür ve sanat dünyasının diğer tüm alanlarına da gereken hassasiyetin gösterileceğini dile getirdi. Sinema ve televizyon yapımcıları ise Bakan Mehmet Ersoy'a desteği dolayısıyla teşekkür etti.

