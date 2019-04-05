İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'nde yapılan basın toplantısında konuşan Heritage İstanbul Proje Yaratıcısı ve Yöneticisi Osman Murat Akan, Kültür endüstrisinin buluşma noktası olmayı hedeflediklerini, konferansın uluslararası katılımla gerçekleşeğini, kültürel miras sohbetleri ve atölye çalışmaları ile tarihi, sanatsal ve kültürel mirasımızı, gelecek nesillere taşımayı istediklerini söyledi.

Kültürel mirasın korunmasında, kültür iletişiminin artmasında özel sektörlerin desteğinin önemine değinen ve Heritage İstanbul’un ana sponsoru olan Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz kültüre desteğin artarak devam etmesi turizmin gelişimine önemli bir katkıdır dedi.

YENİ KUŞAKLARA İLHAM VERMEK İÇİN İZ BIRAKMAYA DEVAM





Doğuş Grubu'nun Doğuş’tan iyi bir gelecek vizyonu ile Göbeklitepe’ye desteğin önemine değinen Doğuş Holding Sanat Danışmanı Çağla Saraç, Türkiye’nin birçok kültür değeri olduğunun altını çizerek, özel sektörü değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmak, yeni kuşaklara ilham vermek amacıyla bir iz bırakmaya davet etti. Arkeolog Nezih Başgelen, konferansta Göbeklitepe paneli yapacaklarını, Göbeklitepe'nin emsalsizliği ile bilim insanlarının olduğu kadar bulunduğu toprakların insanlarını da etkileyen ve haklı olarak gururlandıran eşsiz bir değer olduğunu, tüm kültür değerlerimizin topluma iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Doğuş Holding Sanat Danışmanı Çağla Saraç

TG Expo Genel Müdür Yardımcısı Nergis Büyükkınacı ise, Heritage projeleri arasında Suudi Arabistan, İskenderiye ve Türki Cumhuriyetlerinin bulunduğunu, Heritage İstanbul’dan sonra sanatın, kültürün ve dünya müzeciliğinin yeni başkenti Abu Dhabi’de, Heritage Middle East’i düzenleyeceklerini söyledi.



Sektörün en büyük buluşması olan NTV’nin medya sponsoru olduğu Heritage İstanbul 2019 Fuarına, 100’e yakın konuşmacı, 15 ülkeden 50, toplamda 200’e yakın firma katılımcı oluyor ve yaklaşık 10 bin ziyaretçi bekleniyor.



İTALYA KÜLTÜR BAKANLIĞI KATILIM SAĞLIYOR



İtalya’nın önde gelen restorasyon şirketleri, İtalyan Restorasyon Birliği Assorestauro çatısı altında, Heritage İstanbul’a katılıyor. Dünya kültür mirasına restorasyon alanında önemli katkılarda bulunan İtalya, uzun yıllara dayanan bilgi birikimini katılımcılarla paylaşacak.

2023 KÜLTÜR MİRASI HEDEFLERİ



Kültür harcamalarının geçen yıl %19,4 artarak, 44 milyar 75 milyon 130 bin TL olduğu ülkemizde, kültür endüstrisi büyüyor ve 2023 Kültür mirası hedefleri arasında, 200 yeni müze açmak ve 1000’e yakın restorasyon çalışması yer alıyor.



Heritage İstanbul Nerede ve Ne Zaman Yapılıyor?



Ülkelerin kültür varlığı zenginliklerine göre açık ara lider konumda bulunan Türkiye’de, kültür endüstrisi gelişiyor. Sektörün konuşulduğu, kültürel hedeflerin paylaşıldığı, dünyada ki örneklerin anlatıldığı, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri fuarı Heritage İstanbul 11 -13 Nisan’19 tarihleri arasında yapılıyor. TG Expo tarafından organize edilen Heritage İstanbul, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş’nin desteği ile Anadolu Kültürel Girişimcilik Ana Sponsorluğunda Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’de gerçekleşiyor.



Ülkemizin tarihi, sanatsal ve kültürel mirasını, gelecek nesillere taşımak sektöre iletişim ve networking sağlamak amacıyla yapılan ve üç gün sürecek olan Heritage İstanbul, fuara eş zamanlı olarak düzenlenen konferansta birbirinden değerli konuşmacıları ağırlıyor. Dünyaca ünlü arkeolog, restoratör, konservatör, mimar ve müzeciler; kültür endüstrisine katkılarını hikayeleriyle paylaşıyor.

KONUŞMACILAR KİMLER?



Bu yıl 4. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Heritage İstanbul Ana konuşmacıları arasında Tarihçi – Yazar İlber Ortaylı, ICOM Mısır Başkan Yardımcısı Mohamed Abd El-Maguid, Tamschick Media+Space GmbH CEO’su Marc Tamschick, Tate Museum Dijital İçerikler Direktörü Hilary Knight, Haus der Kunst Müzesi Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat, Expona, Museum Exhibition Network Kurucu CEO Dr. Alex Susanna gibi önemli isimler yer alıyor. Ayrıca Van Gogh’un Yıldızlı Gece’sini ebru sanatıyla baştan yaratmış ve eserleriyle Netflix ortaklığıyla Narcos, The Crown gibi yapımlarda yer almış Ebru Sanatçısı Garip Ay bulunuyor.



Kültür atölyelerinin yanı sıra, kültürel miras sohbetlerinin yapıldığı, B2B buluşması için önemli bir platform olan Heritage İstanbul, sektör yönetici ve çalışanlarının, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının, konu ile ilgili devlet kurumları yöneticilerinin, bakanlık temsilcilerinin, yerel yönetimlerin, arkeologların, mimarların, müzecilik profesyonellerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşiyor.



Kültür endüstrisi sektörünün tek buluşma platformu Heritage İstanbul, 11-13 Nisan tarihleri arasında Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’de ziyaretçilerini bekliyor.