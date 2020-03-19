Kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu

Corona virüsten tkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, kültür sanat dünyasındaki birçok faaliyet de durma aşamasına ulaştı.



Salgına karşı sosyal medyadan "#evdekal" etiketiyle başlatılan, ünlü birçok ismin destek verdiği kampanya kapsamında evden takip edilebilecek birçok etkinlik, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.



Virüse karşı direnç geliştiren sanat toplululukları, müzisyenler, sinemacılar ve tiyatrocular online sanat aktiviteleriyle çalışmalarına devam ediyor.



"Sanat Heyecanı Evimizde" programları 24 Mart'ta başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Sanat Heyecanı Evimizde" sloganıyla hazırladığı opera, tiyatro ve konser ve müzikal gibi birçok etkinlik canlı ve bant yayın olmak üzere 24 Mart- 1 Mayıs tarihleri arasında TRT 2 ekranlarından izlenime sunulacak.



Program kapsamında 24 Mart'ta Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) hazırladığı "Napoliten Konser"i, 27 Mart'ta "Reis Bey" oyunu canlı olarak sahnelenirken, 28 Mart'ta "La Boheme" operası banttan, 31 Mart'ta "Tembel Memiş" adlı çocuk müzikali canlı olarak seyredilebilecek.



Nisan ayının 3'ünde ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası canlı yayınla konser verecek. 4 Nisan'da "Aida" operası, 7 Nisan'da "Kantocu" adlı tiyatro oyunu, 10 Nisan'da canlı opera konseri, 11 Nisan'da banttan "Troya" operası, 14 Nisan'da canlı olarak "Uçmak" adlı tiyatro oyunu, 17 Nisan'da Çukurova Senfoni Orkestrası, 18 Nisan'da "Operanın Sevgilileri" banttan, 21 Nisan'da çocuklar için canlı olarak "Turta Girmemiş Orman" adlı tiyatro oyunu TRT 2 ekranından sahnelenecek.



DOB, 24 Nisan'da canlı olarak müzikseverlerle bir araya gelirken, 25 Nisan'da bant yayından DOB'un gala konseri, 28 Nisan'da "Kuzu Maydonozun Maceraları" adlı çocuk oyunu, 1 Mayıs'ta da İzmir Senfoni Orkestrası canlı yayınla seyircilerle buluşacak.



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın daha önce biletleri tükenen birçok konseri, TRT 2'nin YouTube kanalında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.



OPERA SEVERLER İÇİN CANLI YAYIN GÖSTERİMLERİ



Dünyanın en iyi orkestralarından biri kabul edilen Berlin Filarmoni Orkestrası, bu kapsamda bir ay boyunca canlı konserlerini ve arşivini ücretsiz olarak paylaşıma açtığını duyurdu.



Yılda yaklaşık 220 performansa ev sahipliği yapan ABD'nin klasik müzik alanında en büyük sahnelerinden biri olan Metropolitan Opera da daha önce sahnelenen birçok eseri mart ayı sonuna kadar ücretsiz olarak izlenime sunacak.



Metropolitan Opera, bugün Giuseppe Verdi'nin bestelediği, Francesco Maria Piave'nin librettosunu yazdığı 3 perdelik "La Traviata" eserini, yarın İtalyan besteci Gaetano Donizetti tarafından hazırlanan "La Fille du Regiment", 21 Mart'ta Donizetti'nin "Lucia di Lammermoor" operası, 22 Mart'ta ise Peter İlyiç Çaykovski'nin bestelediği "Yevgeni Onegin"i opera sevenlerle buluşturacak.



Salgın sebebiyle 2 Nisan'a kadar tüm performanslarını iptal eden Viyana Devlet Operası, bugüne kadarki opera ve bale performanslarının kayıtlarını dünya çapında ve ücretsiz olarak yayın yapan "Wiener Staatsoper" platformunun yanı sıra günlük ve ücretsiz olarak yayınlayacak.



Nisan ayı sonuna kadar tüm gösterimlerini iptal eden Paris Operası, ücretsiz olarak mayıs ayına kadar aralarında "Manon", "Don Giovanni", "Kuğu Gölü", "Sevil Berberi" ve "Carmen"in bulunduğu birçok eseri dışarı çıkamayan sanatseverlerle bir araya getirecek.



SİNEMASEVERLERE ONLİNE FİLM GÖSTERİMLERİ



Mart ve nisan aylarında gerçekleştirilmesi planan birçok film festivalinin iptal kararının ardından, 1988 yılından bu yana her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen dünyanın en büyük belgesel etkinliği "Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali" 300 belgesel yapımı ücretsiz olarak erişime açtı.



Nisan ayı sonuna kadar çağdaş dans performans gösterimlerini ücretsiz olarak sanatseverlerle buluştururken, sahne sanatları alanında çeşitli tiyatro, dans ve opera gösterimlerini canlı olarak ay sonuna kadar izlenime açacak.



İsviçre'nin Basel şehrinde her yıl düzenlenen uluslararası sanat fuarı "Art Basel", yaklaşık 2 bin sanat eserinin, incelenmesine olanak sağlıyor.



İzmir'de yer alan Arkas Sanat Merkezi, 2011'den bu yana sanatseverlerle buluşturduğu 20 sergiyi 3D olarak internet sitesinde ziyarete açarken, son olarak sanatseverlerin izlenimine sunulan "Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi"nin de arasında bulunduğu diğer sergiler online olarak görülebilecek.



Sanat hayatına 1990'da başlayan Ankara merkezli Galeri Soyut da ziyaretçilerine resim, heykel ve seramik gibi farklı disiplinlerden açılan birçok karma ve kişisel sergiyi, 3D tur imkanı sunuyor.



Beyoğlu'nda faaliyet gösteren Pg Art Gallery ise kapılarını ziyaretçilerine kapasa da sergileri online olarak açmaya devam ettirecek. Galeri bu kapsamda 21 Mart'tan itibaren Ayla Turan'ın yeni sergisi "Tehlikeli Oyunlar"ın gösterimini gerçekleştirecek.