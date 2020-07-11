Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan Ayasofya yanıtı: UNESCO sözleşmesinde işlev değiştirmesine engel yok

UNESCO'dan yapılan "Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık" açıklamasına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, UNESCO Sözleşmesinde işlev değişikliğine engel bir hüküm bulunmadığını söyledi.



Yavuz, Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasının Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması sözleşmesini ihlal etmediğini söyledi.



Ayasofya'nın hem sözleşme hem ulusal mevzuat kapsamında güçlü bir şekilde korunduğunu belirten Yavuz, "Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir" dedi.



Yavuz, 8. yüzyılda cami olarak inşa edilen ve 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülen İspanya Cordoba Camii'ni de örnek gösterdi. Camii'nin 1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlığını sürdürdüğünü hatırlattı.

AYASOFYA'DA İBADET NASIL OLACAK?

