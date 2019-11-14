Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Milli Sarayları Müzekart kapsamına alıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Milli Sarayları, fiyatında herhangi değişiklik olmadan yıl başından itibaren Müzekart kapsamına alıyoruz. Türk vatandaşları Müzekart ile Milli Sarayları ziyaret edebilecek" diye konuştu.



"BIRAKIN KAPATMAYI DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ"



Milli Kütüphaneler hakkında da konuşan Bakan Ersoy: "Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz" dedi.

50 MİLYON HEDEF AŞILDI

