Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yerli film üretim sayımız 20 kat arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda saat 19.00'da düzenlenen 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Gala Gecesi'ne, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye sinema dünyasından birçok isim hazır bulundu.



Gecede konuşan Bakan Ersoy, "Son 19 yıllık süreçte Türkiye'de sinemaya verdiğimiz desteği 45 kattan fazla artırdık. Şu anda 250 milyon dolar seviyesine gelmiş durumdayız. Sadece son üç yılda destek verdiğimiz proje sayısı bin 360, destek miktarı ise 284 milyon lira olmuştur. Aldığımız sonuç nedir diye soracak olursanız; yerli film üretim sayımız 20 kat artmıştır. Halkımız da kendi sanatçısının üretimine, emeğine sahip çıkmış, yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükselmiştir" dedi.



"HER 13 KİŞİDEN BİRİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN EN AZ BİR DİZİYİ İZLİYOR"



Bakan Ersoy, "Türk dizi film sektörü, 152 ülkede yayınlanan yapımlarıyla dünya genelinde 600 milyondan fazla izleyiciye ulaşan bir konuma gelmiştir. Şöyle basitçe bir oranlarsak, dünyadaki her 13 kişiden biri Türkiye'de üretilen en az bir diziyi izliyor" diye konuştu.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin