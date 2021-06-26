Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması

Habertürk TV'de Haber Özel Programı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, güvenli turizm önlemleri, turizm politikası, aşılama, Atatürk Kültür Merkezi, Kız Kulesi ve Sümela Manastırı'nda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Geçen yılki 16 milyon turist sayısında bu yıl yüzde 50 artış olabileceğini ve yaklaşık 25 milyon turist hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Gönlümden 30 milyon turist geçiyor. 23 milyar dolardan fazla turizm geliri hala yakalanması mümkün olan bir hedef. Sektör temsilcileriyle biz bu hedefe hala inanıyoruz. Bu hedefi yakalamak için ne gerekiyorsa azimle yapıyoruz" dedi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini, 29 Ekim'de açılışını yapacaklarını kaydeden Ersoy, merkezde çok amaçlı birçok alan oluşturulacağını, Kültür Sokağı'nın 24 saat aktif olacağını belirtti.



"KIZ KULESİ'NİN GÖZÜNDEN İSTANBUL"



Ersoy, Kız Kulesi'ne ilişkin, "1995-2000 yılları arasında ihaleyle bir işletmeye verilmiş ve yeme-içme yeri haline getirilmiş. Orijinal görüntüsünden de farklı bir görüntüye getirilmiş. Biz bununla ilgili 'Kız Kulesi'nin Gözünden İstanbul' diye bir proje başlattık. Çalışmayı yapmadan önce de internetten kamuoyuyla yapılacak işlemleri paylaşacağız. İnşallah 2022 Nisan ayına yetiştireceğiz" dedi.



Sümela Manastırı'nı ise 1 Temmuz'da ziyarete açacaklarını anlatan Ersoy, "Çok zorlu bir süreç geçirdik. Yukarıdan taşlar, kayalar akıyordu. Aşama aşama kapatıp, kontrollü bir şekilde açıp, tekrar kapattık. Çok şükür tamamlandı. Bugüne kadar kapalıyken hiç ziyaretçi almayan bir bölüm vardı. Oranın da restorasyonunu tamamladık. 1 Temmuz'da açıyoruz" diye konuştu.