Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri arıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek yarışmaların başvuruları corona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak kabul edilecek.

SON BAŞVURULAR 29 MAYIS



Gençleri Türk müziği enstrümanlarının icrasına teşvik etmek üzere düzenlenen Genç Sazendeler İcra Yarışması'na son başvurular 29 Mayıs’ta alınabilecek.

5 HAZİRANA KADAR VAKİT VAR



Bakanlığın, koro repertuvarının zenginleştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle gerçekleştireceği Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması başvuruları ise 5 Haziran’da sona erecek.



YARIŞMALARIN KOŞULLARI



Yarışmalara katılmak isteyenler, başvuru için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri elektronik posta yoluyla Bakanlığa iletebilecek. Yarışmalara bizzat ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

KONU KISMINA YARIŞMA İSMİ YAZILACAK



Ayrıca başvuru sahiplerinden gönderecekleri elektronik postanın konu kısmına katılmak istedikleri yarışmanın adını 4. Genç Sazendeler Yarışması ya da 4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması şeklinde yazmaları isteniyor.



Genç Sazendeler Yarışması'na başvuranlardan ise ön eleme için belirlenen ve şartnamede de yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli kaydını yine elektronik posta ile Bakanlığa iletmeleri bekleniyor.

