Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.



Paylaşımda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yayınladığı mesajda, "Çanakkale, milletimizin asla vazgeçmeyeceği istiklali için yazdığı destanın adıdır.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.#18MartÇanakkaleZaferi 🇹🇷 pic.twitter.com/NZHGlzen4Z — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 18, 2021