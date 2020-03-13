Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Halide Edip Adıvar kitabı

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Halide Edip'e vefa mahiyetinde birbirinden değerli uzman ve araştırmacı tarafından hazırlanan yazılardan oluşan ve içerisinde hayatı, sanatı ve eserlerinin yer aldığı kitabın lansmanı yapıldı. Sultanahmet’te bulunan Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen Halide Edip Adıvar kitabının lansman programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Halide Edib Adıvar’ın torunu Ahmet Ömer Sayar, Sanatçı Yavuz Bingöl, öğretim görevlileri, yazar ve tarihçilerin oluşturduğu davetliler katıldı.

Halide Edip Adıvar’ın torunu Ahmet Ömer Sayar yaptığı açıklamada, “Halide Edip Adıvar hakkında yazılmış çok sayıda biyografi kitabı var. Kendi hatıraları var. Bu kitabı ilk okuduğunuz zaman çok değişik konularda yazılar yazılmış ama hepsi birden birleştirildiğinde Halide Edip’in biyografisiyle ilgili çok detaylı bir kitap çıkıyor ortaya. O bakımdan da enteresan bir çalışma olmuş. Bu işi Kültür Bakanlığı'nın yapmış olması beni çok mutlu etti” dedi.



"İLHAM KAYNAKLARINDAN BİRİ DE HİÇ ŞÜPHESİZ HALİDE EDİP ADIVAR’DIR"



Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Öncelikle İstiklal Marşımızın kabul yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu marşa can veren komutana, millete, mücadeleye ve şaire bin selam olsun. İstiklal Marşımızın ilham kaynaklarından biri de hiç şüphesiz Halide Edip Adıvar’dır."

