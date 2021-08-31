Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ferhan Şensoy mesajı (Cenaze ayrıntıları belli oldu)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı. Kızı Derya Şensoy ise babasının cenaze ayrıntılarını açıkladı.

Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 12:32 | Son Güncelleme : 31.08.2021 - 12:35

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ferhan Şensoy mesajı (Cenaze ayrıntıları belli oldu)

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. 

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da usta sanatçı için "Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun kurucusu, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz" mesajı paylaşıldı. 

CENAZE AYRINTILARI

Kızı Derya Şensoy ise babasının cenaze ayrıntılarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Şensoy 2 Eylül Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak. Usta sanatçı için önce Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. 

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