Kumiko Okae, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya genelinde 190 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs Japonya’da bu kez ülkenin ünlü isimlerinden birinin ölümüne sebep oldu. 63 yaşındaki oyuncu Kumiko Okae, Tokyo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

6 NİSAN'DA HASTANEYE KALDIRILDI



Ünlü oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik ajansından yapılan açıklamada, Okae'nin 3 Nisan'da ateş belirtisi gösterdiği 6 Nisan'da ise durumunun aniden kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Corona virüs testi pozitif çıkan Okae'nin virüsün neden olduğu zatürre nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU



Geçen yılın sonunda erken evre göğüs kanseri nedeniyle bıçak altına yatan oyuncunun, şubat ortasına kadar kemoterapi tedavisi gördüğü biliniyordu.

KARİYERİNE 1975'TE BAŞLADI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğan Kumiko Okae, profesyonel kariyerine 1975'te bir TV dizisinde oynayarak başladı. Kariyeri boyunca dizi ve televizyon şovları dahil birçok yapımda yer alan oyuncu, farklı yaş gruplarından hayran kitlesi edindi. Okae'den önce Japonya'nın en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.