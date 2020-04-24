Kumiko Okae, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya genelinde binlerce insanın hayatına kaybettiği koronavirüs, sanat camiasından bir can daha aldı. Japonya’nın ünlü oyuncularından biri olan Kumiko Okae virüs nedeniyle hayatını kaybetti

24.04.2020 - 13:43

Untitled-3.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rap şarkıcısı Fred the Godson 35 yaşında corona virüse yenildi (Corona virüsten ölen ünlüler)

Rap şarkıcısı Fred the Godson 35 yaşında corona virüse yenildi (Corona virüsten ölen ünlüler)

Pekinel Kardeşler hastalık sürecini anlattı (Corona virüsü yenen ünlüler)

Pekinel Kardeşler hastalık sürecini anlattı (Corona virüsü yenen ünlüler)

Dünya genelinde 190 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs Japonya’da bu kez ülkenin ünlü isimlerinden birinin ölümüne sebep oldu. 63 yaşındaki oyuncu Kumiko Okae, Tokyo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

6 NİSAN'DA HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik ajansından yapılan açıklamada, Okae'nin 3 Nisan'da ateş belirtisi gösterdiği 6 Nisan'da ise durumunun aniden kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Corona virüs testi pozitif çıkan Okae'nin virüsün neden olduğu zatürre nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Geçen yılın sonunda erken evre göğüs kanseri nedeniyle bıçak altına yatan oyuncunun, şubat ortasına kadar kemoterapi tedavisi gördüğü biliniyordu.

KARİYERİNE 1975'TE BAŞLADI 

Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğan Kumiko Okae, profesyonel kariyerine 1975'te bir TV dizisinde oynayarak başladı. Kariyeri boyunca dizi ve televizyon şovları dahil birçok yapımda yer alan oyuncu, farklı yaş gruplarından hayran kitlesi edindi. Okae'den önce Japonya'nın en ünlü komedyenlerinden Ken Shimura Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...