Türkiye’de ilk kez Vodafone Red’in katkılarıyla sahnelenen, Sabahattin Ali’nin kült eseri Kürk Mantolu Madonna, İstanbul’dan sonra diğer illeri de geziyor. İlk kez tiyatro sahnesine uyarlanan 'Kürk Mantolu Madonna', 27-28 Mart tarihlerinde Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi’nde İzmirli tiyatroseverlerle buluşacak.



Engin Alkan tarafından sahneye uyarlanan ve yönetilen oyunun yapımcılığını oyuncu Tuba Ünsal ile Nisan Ceren Göknel, 'To Be House of Production' ismiyle üstleniyor. Maria Puder rolünde de Tuba Ünsal’ın göründüğü oyunda, Raif Bey’in gençliğini Alper Saldıran, olgun dönemini Menderes Samancılar canlandırırken, Sercan Badur 'yazar'ın kendisini portreliyor. 'Veda' şarkısı söz ve müziğinin Sezen Aksu’ya ait olduğu oyunun, sahne ve ışık tasarımını Cem Yılmazer üstlenirken, oyundaki Maria Puder otoportresinde ise önemli çağdaş ressamlardan Ahmet Güneştekin imzası yer alıyor.



'Kürk Mantolu Madonna'nın dekor yerleşimi fiziksel değil, en yeni dijital sahneleme teknikleri kullanılarak yapılıyor. Dekorun temel unsurları arasında platformlar, projeksiyon perdeleri ve oyun için özel olarak tasarlanan video art görüntüleri yer alırken; yansıtma, mapping ve ses-ışık oyunları gibi dijital ortamlardan da yararlanılıyor.