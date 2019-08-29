Kuşadası Belediyesi tarafından 2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması, yenilenen formatı ve zengin içeriği ile Kuşadalılara ve ziyaretçilere kültür ve sanatla dolu 6 gün yaşatacak.



İlk kez 1985 yılında düzenlenen ve 21 yıl boyunca Türk müzik tarihinde unutulmaz izler bırakan Altın Güvercin Beste Yarışması için son hazırlıklar tamamlandı.



Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 7 Eylül’de Kuşadası Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek olan finalinde jürisinde yer alacak isimler de belli oldu. Jüride Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboga, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası’ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten yer alıyor.



Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50.000 TL, ikinci besteciye Gümüş Güvercin ve 30.000 TL, üçüncü besteciye ise Bronz Güvercin ve 20.000 TL para ödülü verilecek.



Altın Güvercin Beste Yarışmasının gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü ise bu yıl ünlü yorumcu Alpay’a verilecek.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’i 6 yıl aranın ardından yeniden kanatlandıracak olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek şöyle dedi: “Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası ile özdeşleşmiş önemli bir organizasyon. Bu nedenle de yaşatılması gerekiyor. Seçim kampanyam boyunca, turizm kentleri açısından büyük önem taşıyan ve kimi zaman düzenlendiği kentlerin bile önüne geçen festivallerin yaşatılması ve çağın koşullarına uygun biçimde yeniden yorumlanması gerektiğinin bilinci ile Altın Güvercin’i Kuşadası’na tekrar armağan etme sözü vermiştim. Bugün ise Altın Güvercin Beste Yarışması gibi önemli bir değerimize kentimiz adına sahip çıkmanın ve içeriğini güncelleştirerek çok daha büyük bir çatı festival haline getirmenin sevincini yaşıyoruz. Düzenlendiği yıllar boyunca Kuşadası’nın tanıtımına büyük bir katkı sağladığı gibi müzik dünyamıza da önemli isimler kazandıran Altın Güvercin Beste Yarışması, bu yıl farklı bir konsept ve içerikle yaşama geçirilecek. Altın Güvercin’in gerek ilçemiz gerekse de müzik dünyasında yeni bir sinerji ve motivasyon yaratacağına inanıyorum” dedi.