Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonuyla 4. kez düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, Kuşadası Davutlar'daki Sevgi Plajı'nda dün başladı.
Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen festivalin ilk gününde Teoman, Bulutsuzluk Özlemi, Can Bonomo, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Pilli Bebek, Baba Zula, Pamela, Aslı Gökyokuş, Dolu Kadehi Ters Tut, Khontkar, Hedonutopia, Sıcak, Dilhan Şeşen ve Nelly White sahne aldı.
Festivalin programı şöyle:
11 Temmuz Perşembe
SİYAH SAHNE
Emre Aydın
Halil Sezai
Zakkum
Bülent Ortaçgil
Ozbi ft Gülce Duru
Gökcan Sanlıman
Melisa Uzunarslan
KIRMIZI SAHNE
Duman
Cem Adrian
Melek Mosso
Son Feci Bisiklet
Jehan Barbur
Yok Öyle Kararlı Şeyler
3 Deyince
12 Temmuz Cuma
SİYAH SAHNE
Athena
Feridun Düzağaç
Seksendört
Gülçin Ergül
Şanışer ft Sokrat St
Ezgi Aktan
Supernova Reggae Band
KIRMIZI SAHNE
maNga
Moğollar
İskender Paydaş
Sena Şener
Aydilge
Nova Norda
Ümit Olgun & Paryalar
13 Temmuz Cumartesi
SİYAH SAHNE
Şebnem Ferah
Ceza
Umut Kuzey
Niyazi Koyuncu
Çamur
Melike Şahin
Yaşlı Amca
KIRMIZI SAHNE
Mor ve Ötesi
Ceylan Ertem
Flört
Gazapizm
Eda Baba
Sattas
Dalganabak
14 Temmuz Pazar
SİYAH SAHNE
Pentagram
Sagopa Kajmer
Pera
Can Gox
Black Tooth
Kül
The Madcap
KIRMIZI SAHNE
Selda Bağcan
Adamlar
Fatma Turgut
Deniz Tekin
Yirmi7
The Pacifico Band
Başıbozuk