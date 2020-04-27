Kutluğ Ataman BM'nin projesine kabul edildi

Usta yönetmen ve sanatçı Kutluğ Ataman'ın hayata geçirdiği Erzincan’ın önemli protein bazlı üretim tesislerinden birisi haline gelen Mehmet Ali Bey Palangası, her yıl düzenli gerçekleştirdiği ağaç dikme programı sonucunda Birleşmiş Milletler’in küresel ısınma çevresel felaketine karşı başlatmış olduğu Trilyon Ağaç Kampanyası proje ortaklığına kabul edildi.



HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ



Mehmet Ali Bey Palangası sadece 2019 yılı içerisinde 50400 adet ağaç ve çalı fidanı dikerek, Birleşmiş Milletler kampanyası dahilinde tek başına Türkiye’yi dünyada 15nci sıradan 9ncu sıraya yükseltti. Aynı program dahilinde Palanga 2019 yılı içerisinde dünyada en fazla ağaç fidanı diken şirketler arasında şimdiye kadar toplam 84640 fidan dikerek şirketler arasında dünya 3'ncüsü oldu.

Şirketin sahibi Kutluğ Ataman ve yöneticisi Doğan Canbaba ve ekibinin ilerleyen yıllardaki hedefi dünya birincisi olmak. Tarım sistemimizdeki eksiklikler, özellikle de köylerin hala “nahır” adı verilen hayvan sürülerini başıboş bir şekilde otlatmaları sadece hayvanlar arası tehlikeli hastalık bulaşma riskini arttırmıyor, yol kenarlarına ekilen ağaç fidanlarının da zarar görmesine neden oluyor. Devletin bu konuda geç kalmışlığı, ağaçlandırma kampanyasında Türkiye’nin önündeki en büyük engel. Halihazırda dikilen ağaçların yüzde 20 kadarı başıboş otlatılan sürüler tarafından imha ediliyor.



Erzincan ovasında yer alan Mehmet Ali Bey Palangası kurulma aşamasından beri ciddi bir ağaçlandırma faaliyetine başladı. Öncelikli olarak bölgeye ait söğüt, yalancı akasya, dağ kavağı, dut, kara ağaç gibi orman ağaçları dikilmekle beraber, kuş hayatı için önem arzeden aluç ve iğde gibi çalılar da çoğaltılarak hem palanga çevresine hem de palanganın özel otlaklarına her yıl düzenli bir şekilde dikilmeye başlandı. Palanga 2019 yılında en büyük hamlesini Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle beraber çalışarak yaptı. 2020 yılında kendi fidelerini üretme sürecini başlatarak ilerleyen yıllarda çevresini de giderek artan bir daire şeklinde ağaçlandırma politikasını sürdürecek.



Kutluğ Ataman felsefelerinin sayıca daha fazla hayvan yetiştirmek değil, “sağlıklı toprak eşittir sağlıklı hayvan eşittir sağlıklı insan” olduğunu belirtiyor. “Hem daha az miktarda hem de varolandan çok daha sağlıklı kırmızı et tüketmeliyiz. Biz beslenirken doğal dengeyi bozarsak fatura gene insana çıkar. Bu riski gözardı etmemeliyiz” diye de ekliyor.



TRİLYON AĞAÇ KAMPANYASI

Birleşmiş Milletler Çevre Programı küresel ısınma ve hava kirliliğine karşı 2006 yılında Milyar Ağaç Kampanyası adı altında dünya çapında bir ağaç dikme kampanyası başlattı. 2011 yılında kampanyanın hedefi Trilyon Ağaç Kampanyası adı altında tekrar yenilendi. Bu yeni kampanya doğrultusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde ikinci bir fidan dikme kampanyası başlatıldı. Kampanyanın amacı ağaç dikimini sürdürülebilir hale getirerek dünya ormanlarını arttırabilmek, bu yolla başta küresel ısınma ve bunun neden olduğu çevre felaketlerini önleyebilmek.