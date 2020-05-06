Kütüphanem Cepte E-Kitap uygulaması ile sesli kitaplara erişilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphanem Cepte e-Kitap sistemi kapsamında sesli kitap uygulaması Storytel ile iş birliği yaparak Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin aralarında bulunduğu sesle kitapları, okuyucunun hizmetine sunuyor.

06.05.2020 - 11:33

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Kütüphanem Cepte E-Kitap uygulaması ile binlerce e-kitabı halk kütüphanesi okuyucularının erişimine açan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Storytel ile iş birliği içinde sesli kitapların da vatandaşların hizmetine sunulması için çalışma başlattı.

Bakanlık, uygulamada sesli kitapların da yer alması için yayımcılar ve müelliflerle geçici kullanım hakkına ilişkin gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek konuyla ilgili izinleri aldı.

ÜYELİK GEREKMEKSİZİN DİNLENEBİLECEK

Çalışmalar sonunda sesli kitaplar Kütüphanem Cepte internet adresi üzerinden okuyucuların hizmetine sunuldu. Yetişkin ve çocuk kitapları kategorilerindeki Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin aralarında bulunduğu kitaplar, herhangi bir üyelik gerekmeksizin dinlenebilecek.

30 HAZİRANA KADAR ÜCRETSİZ

Bakanlık, vatandaşlara sunulan kitapların sayısının artırılması için Storytel ve yayımcılarla iş birliği içinde çalışmalara devam edecek.
Okuyucular, 30 Haziran'a kadar sesli kitaplara ücretsiz erişebilecek.

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