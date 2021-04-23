Kütüphanenin eğlenceli hali çocuklara özel sesli kitap özelliğiyle kullanıma açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kullanıma açılan “TRT Çocuk Kitaplık”, bugün itibarıyla tüm uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilecek. Uygulama, eğlenceli ve eğitici kitapları ve sürprizlerle dolu interaktif içerikleriyle çocuklara benzersiz bir sesli kitap deneyimi sunacak.

23.04.2021 - 14:48

Kütüphanenin eğlenceli hali çocuklara özel sesli kitap özelliğiyle kullanıma açıldı

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TRT Çocuk, ülkemizdeki çocuk edebiyatını daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik yeni bir adım attı. Mobil uygulama ve oyunları 70 milyon indirilmeye sahip olan kanal, bu uygulamaları arasına “TRT Çocuk Kitaplık”ı da ekledi.

Türkiye’nin seçkin yayınevlerine ait en sevilen çocuk kitapları, ücretsiz ve reklamsız olarak bir araya getirildi. Psikologlar, pedagoglar ve çocuk gelişim uzmanları tarafından okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklar için detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilen kitaplar, cep telefonu ve tablet üzerinden çevrimdışı okunabilme ve dinlenebilme özelliklerine sahip olacak.

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