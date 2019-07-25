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Yeşilin ve mavinin buluşma noktası Karadeniz'de en çok sevilen sanatçılar bir araya gelerek Karadenizlileri müziğe ve eğlenceye doyuracak. Karadenizliler Sinop'un muhteşem atmosferi ve eşsiz doğası eşliğinde kamp yaparak 4 gün boyunca yaz ayının en güzel festivallerinden birisine eşlik edecek.



Başarılı performanslara ev sahipliği yapacak olan Kuzey Fest, geçtiğimiz 3 yıl içinde Erikli'de Trakya Fest'i gerçekleştiren Orfe Organizasyon imzası taşıyor.



Karadeniz’in en büyük festivaline hazırlanan Orfe Organizasyon tarafından düzenlenecek olan Kuzey Fest'in Karadenizlileri heyecanlandıran ve merakla beklenen sahne alacak sanatçılar listesi ise şu şekilde:



Can Bonomo, Mabel Matiz, Edis, Feridun Düzağaç, Gazapizm, Sagopa Kajmer, Ezhel, Büyük Ev Ablukada, Adamlar, Aslı Gökyokuş, Nova Norda, Mesut Çakır, Bedük, Ufuk Beydemir, Niyazi Koyuncu, Deniz Tekin, İlkay Akkaya, Ozbi Feat. Gülce Duru, Emir Can İğrek, Cihan Mürtezaoğlu, Uçan Kelebekler Saz Grubu, Crew Project, , Yüzyüzeyken Konuşuruz, Melek Mosso, Selçuk Balcı, Nilipek, Dolu Kadehi Ters Tut



Şehir merkezine 7 Km. uzaklıkta bulunan, doğa harikası Akliman’da gerçekleşecek olan Kuzey Fest, mercan resiflerinden tropik balıklara kadar keşfedilecek sayısız güzelliği ile katılımcılara eşsiz bir festival deneyimi yaşatacak.



SAHNE ALACAK İSİMLER



1.Ağustos



Can Bonomo

İlkay Akkaya

Ozbi Feat. Gülce Duru

Emir Can İğrek

Cihan Mürtezaoğlu

Uçan Kelebekler Saz Grubu

Crew Project



2.Ağustos



Mabel Matiz

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Melek Mosso

Selçuk Balcı

Nilipek

Dolu Kadehi Ters Tut

Sagopa Kajmer



3.Ağustos



Ezhel

Büyük Ev Ablukada

Adamlar

Aslı Gökyokuş

Nova Norda

Mesut Çakır

Bedük



4.Ağustos



Edis

Feridun Düzağaç

Gazapizm

Ufuk Beydemir

Niyazi Koyuncu

Deniz Tekin