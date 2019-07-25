Yeşilin ve mavinin buluşma noktası Karadeniz'de en çok sevilen sanatçılar bir araya gelerek Karadenizlileri müziğe ve eğlenceye doyuracak. Karadenizliler Sinop'un muhteşem atmosferi ve eşsiz doğası eşliğinde kamp yaparak 4 gün boyunca yaz ayının en güzel festivallerinden birisine eşlik edecek.
Başarılı performanslara ev sahipliği yapacak olan Kuzey Fest, geçtiğimiz 3 yıl içinde Erikli'de Trakya Fest'i gerçekleştiren Orfe Organizasyon imzası taşıyor.
Karadeniz’in en büyük festivaline hazırlanan Orfe Organizasyon tarafından düzenlenecek olan Kuzey Fest'in Karadenizlileri heyecanlandıran ve merakla beklenen sahne alacak sanatçılar listesi ise şu şekilde:
Can Bonomo, Mabel Matiz, Edis, Feridun Düzağaç, Gazapizm, Sagopa Kajmer, Ezhel, Büyük Ev Ablukada, Adamlar, Aslı Gökyokuş, Nova Norda, Mesut Çakır, Bedük, Ufuk Beydemir, Niyazi Koyuncu, Deniz Tekin, İlkay Akkaya, Ozbi Feat. Gülce Duru, Emir Can İğrek, Cihan Mürtezaoğlu, Uçan Kelebekler Saz Grubu, Crew Project, , Yüzyüzeyken Konuşuruz, Melek Mosso, Selçuk Balcı, Nilipek, Dolu Kadehi Ters Tut
Şehir merkezine 7 Km. uzaklıkta bulunan, doğa harikası Akliman’da gerçekleşecek olan Kuzey Fest, mercan resiflerinden tropik balıklara kadar keşfedilecek sayısız güzelliği ile katılımcılara eşsiz bir festival deneyimi yaşatacak.
SAHNE ALACAK İSİMLER
1.Ağustos
Can Bonomo
İlkay Akkaya
Ozbi Feat. Gülce Duru
Emir Can İğrek
Cihan Mürtezaoğlu
Uçan Kelebekler Saz Grubu
Crew Project
2.Ağustos
Mabel Matiz
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Melek Mosso
Selçuk Balcı
Nilipek
Dolu Kadehi Ters Tut
Sagopa Kajmer
3.Ağustos
Ezhel
Büyük Ev Ablukada
Adamlar
Aslı Gökyokuş
Nova Norda
Mesut Çakır
Bedük
4.Ağustos
Edis
Feridun Düzağaç
Gazapizm
Ufuk Beydemir
Niyazi Koyuncu
Deniz Tekin