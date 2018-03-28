Kylie Minogue hayranlarını korkuttu

II. ELIZABETH İÇİN SAHNEYE ÇIKACAK Kraliçe’ye 92’nci doğum günü için büyük kutlama

Kylie Minogue, Sydney’de vereceği konseri iptal edince hayranları arasında panik yarattı.



Hafta başında bir röportajı sesini dinlendirmek için iptal ettiği açıklanan 49 yaşındaki şarkıcı, ardından yeni albümü Golden kapsamında Sydney’deki ‘Nova Red Room’da düzenleyeceği konsere de çıkmama kararı aldı.



Fanlarını korkutan yıldız, Twitter’dan takipçilerine “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım fakat ne yazık ki tabiat ananın beni daha iyi yapmasına ihtiyacım var. Bunun için çok özür dilerim ama Red Room şovumu yapamayacağım” dedi.



Minogue, rahatsızlığının boğaz enfeksiyonu olduğunu ifade etti. Minogue ayrıca rahatsızlığı nedeniyle iptal ettiği konserini iyileşir iyileşmez gerçekleştireceğine dair fanlarına Twitter’dan söz verdi.