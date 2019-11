Lady Gaga Gucci ailesini anlatan filmde başrolde

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Gucci ailesinin hayatına odaklanacak uyarlama bir filmin başrolünde yer alacak.



Son olarak rol aldığı Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born) filmiyle büyük beğeni toplayan Lady Gaga, yönetmenliğini Ridley Scott’ın üstleneceği filmde Patrizia Reggiani’yi canlandıracak. Reggiani, ünlü moda markasının kurucusu Guccio Gucci’nin torunu Maurizio Gucci’nin eski eşi.



Reggiani’den iki kızı olan Maurizio Gucci, eşini başka bir kadın için terk etmişti. Maurizio Gucci 1995’te vurularak öldürülmüş, cinayeti azmettirmekle suçlanan Patrizia Reggiani hapse girmiş, 2016’da özgürlüğüne kavuşmuştu.

Filmin senaryosu, Roberto Bentivegna tarafından Sara Gay Forden’ın ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’ adlı kitabından uyarlandı.

33 yaşındaki ABD’li yıldız Lady Gaga, Bradley Cooper’la başrolü paylaştığı 2018 yapımı Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born) filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar’a aday olmuş, film için bestelediği Shallow parçasıyla En İyi Film Şarkısı Oscar’ını almıştı.

LADY GAGA A STAR IS BORN FİLMİNDE BRADLEY COOPER İLE BAŞROLLERİ PAYLAŞTI