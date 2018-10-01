Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın başrollerde yer aldığı, Cooper’ın aynı zamanda senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini de üstlendiği A Star Is Born filminin soundtrack albümü yayınlanıyor.



Lady Gaga ve Cooper’ın düet yaptığı Shallow şarkısından oluşan single, filmle aynı gün piyasaya çıkacak.



Lady Gaga, Cooper ile düet yaptıkları şarkıyı geçen hafta ilk kez yayınlamıştı.



Shallow şarkısını Lady Gaga; Mark Ronson, Anthony Rossomando ve Andrew Wyatt ile birlikte yazdı.



Türkiye’de 19 Ekim’de vizyona girecek olan film, ABD’de 5 Ekim’de gösterilmeye başlanacak. Filmin soundtrack albümü de aynı gün satışa çıkarılacak.

LADY GAGA VE BRADLEY COOPER'DAN SHALLOW DÜETİ