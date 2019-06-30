Önceki gün New York'ta düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde sahne alan Lady Gaga, LGBTİ bayrağını anımsatan rengarenk kostümüyle dikkat çekti. Stonewall Inn'de sahne alan şarkıcı, binlerce kişiye seslenerek, "Etrafınıza bir bakın. Neler yaptığınıza bakın. Bugün çok duygusalım, bu durum beni ağlatacak" dedi.
Kariyeri boyunca LGBTİ topluluklarına destek veren şarkıcı, "Bu topluluklar kabul görmek için büyük bir savaş verdi ve vermeye de devam ediyor. Sizler cesaretin sözlük anlamısınız" ifadesini kullandı.