Lady Gaga yeni albümünü erteledi

Lady Gaga, 10 Nisan’da çıkması planlanan Chromatica adlı yeni albümünün çıkışını erteledi. Lady Gaga, sosyal medya hesabından, “Çok düşünüp taşındıktan sonra size Chromatica albümünün çıkışını ertelemeye karar verdiğimi söylemek istiyorum. Yeni 2020 yayın tarihini yakında bildireceğim” dedi.

Corona salgını nedeniyle "Zor zamanlardan geçiyoruz" diyen Lady Gaga, "Bunun albüm yayınlamak için doğru zaman olmadığını hissediyorum" ifadesini kullandı.



Ünlü şarkıcı ayrıca, nisan ayından ekim ayına ertelenen Coachella Festivali için özel bir planı olduğunu da duyurdu.



Lady Gaga, Las Vegas’taki MGM Park Theatre’da 30 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında vereceği konserleri ertelemişti. Ünlü şarkıcı, Vegas konserlerini mayıs ayında, daha önce planlandığı gibi verebilmeyi umduğunu söyledi.

LADY GAGA'NIN OSCAR PERFORMANSI